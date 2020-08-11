Стоимость вакцины от коронавируса COVID-19, при условии обеспечения всего населения Земли, потребует инвестиций в сумме более 100 миллиардов американских долларов.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга в Женеве.

Глава ВОЗ пояснил, что говорить о сумме инвестиций для разработки вакцины стоит только в сравнении с суммой ущерба от пандемии.

“Только для этой вакцины будет необходимо более 100 млрд долл. США, чтобы все люди имели к ней доступ”, – сказал он.

Он пояснил, что, если смотреть на такую цифру отдельно – она может казаться завышенной. Но если говорить о том, что страны Большой двадцатки уже выделили более 10 триллионов долларов финансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии – небольшой.