Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в ходе брифинга в Женеве.
Глава ВОЗ пояснил, что говорить о сумме инвестиций для разработки вакцины стоит только в сравнении с суммой ущерба от пандемии.
“Только для этой вакцины будет необходимо более 100 млрд долл. США, чтобы все люди имели к ней доступ”, – сказал он.
Он пояснил, что, если смотреть на такую цифру отдельно – она может казаться завышенной. Но если говорить о том, что страны Большой двадцатки уже выделили более 10 триллионов долларов финансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии – небольшой.
- Представительница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
- Ранее Виктор Ляшко заявлял, что вакцина от коронавируса COVID-19, которая разрабатывается китайской компанией, ориентировочно будет стоить 1 тысячу гривен.