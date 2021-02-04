Covid-19 Украина

обновлено 05.02.2021 в 00:02

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В ВОЗ отреагировали на пожар в COVID-отделении запорожской больницы

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выразил соболезнования в связи с пожаром в областной инфекционной больнице Запорожья.

Четверг, 4 февраля 2021, 17:48

Об этом он написал в Twitter.

“С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои искренние соболезнования тем, кто потерял близких”, – написал Клюге.

Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

 

  • 3 февраля в 23:25 в Запорожье произошел пожар на первом этаже лечебного корпуса областной инфекционной больницы. В пожаре погибли четыре человека.
  • Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство из-за пожара, произошедшего на территории Запорожской областной инфекционной больницы, где погибли врач и три пациентки.
Теги: ВОЗ, Запорожье, больница, пожежа

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