В ВОЗ отреагировали на пожар в COVID-отделении запорожской больницы

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выразил соболезнования в связи с пожаром в областной инфекционной больнице Запорожья.

Об этом он написал в Twitter.

“С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои искренние соболезнования тем, кто потерял близких”, – написал Клюге.

Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.