В ВОЗ отреагировали на пожар в COVID-отделении запорожской больницы

Об этом он написал в Twitter.
“С грустью узнал о трагическом пожаре в инфекционной больнице в Запорожье, где находятся пациенты с COVID-19. Мои искренние соболезнования тем, кто потерял близких”, – написал Клюге.
Пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.
- 3 февраля в 23:25 в Запорожье произошел пожар на первом этаже лечебного корпуса областной инфекционной больницы. В пожаре погибли четыре человека.
- Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство из-за пожара, произошедшего на территории Запорожской областной инфекционной больницы, где погибли врач и три пациентки.