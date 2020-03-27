Во Всемирной организации здравоохранения считают, что курильщики являются более уязвимыми перед угрозой короновируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

“Курильщики, вероятно, будут более уязвимы для COVID-19, так как сам акт курения означает, что пальцы и, возможно, зараженные сигареты соприкасаются с губами, что увеличивает вероятность передачи вируса из рук в рот”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что у курильщиков также может быть заболевание легких или снижение их объема, что значительно увеличивает риск серьезных осложнений.

Кроме того, курительные принадлежности, такие как кальяны, сделанные из мундштуков и шлангов, могут способствовать передаче COVID-19 в общественных и социальных условиях.