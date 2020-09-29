Об этом на брифинге организации заявил Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

Он пояснил, что реальная смертность вследствие заражения коронавирусом, вероятнее всего выше, чем указано в официальной статистике.

Так, согласно данным статистического сайта Worldometer, количество смертей от COVID-19 в мире превысило отметку в 1 млн человек.

“Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных”, – сказал он.

На сегодняшний день, по данным статистического сайта Worldometer, от осложнений, вызванных COVID-19 умерли 1 005 057 человек.

С начала пандемии в мире диагностировали почти 33,5 млн случаев заражения коронавирусом.