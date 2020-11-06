Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге заявил, что в европейских странах зафиксировано масштабную вспышку коронавируса. По его словам, об этом свидетельствует статистика новых заражений.

Об этом сообщает издание Medical Xpress.

По словам Клюге, в течение нескольких дней в европейском регионе ожидается миллион новых заражений вирусом. В организации наблюдают постепенное увеличение новых случаев.

“Мы действительно видим вспышку … в том смысле, что нужно всего несколько дней, чтобы в европейском регионе количество новых заражений возросло на один миллион случаев”, – заявил Клюге.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что количество летальных случаев так же растет, что представляет угрозу для жителей всех европейских стран.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус пошел на карантин после того, как узнал, что контактировал с больным COVID-19.