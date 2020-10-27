Об этом сообщил региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в Twitter.
“Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их следует открывать. Под наибольшим влиянием оказываются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации”, – отметил он.
Напомним, что глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адганом Гебреесус призвал не политизировать тему пандемии коронавируса COVID-19, поскольку это не поможет остановить его распространение. Гебреесус призвал лидеров стран мира действовать быстро в условиях пандемии. Но при этом – следовать рекомендациям ВОЗ и не политизировать эту тему.
- Во Всемирной организации здравоохранения предоставили отчет, в котором сказано, что за неделю в мире было зафиксировано рекордное количество новых случаев заболеваний на COVID-19.