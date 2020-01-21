Всемирная организация здравоохранения заявила, что в ближайшие дни новый коронавирус может распространиться на другие части Китая и за пределы страны.

Об этом сказал представитель ВОЗ Тарик Ясаревич, сообщает Reuters.

“В ближайшие дни следует ожидать новых случаев в других частях Китая и, возможно, в других странах”, – сказал он.

Отмечается, что до настоящего времени в Китае вирус в основном концентрировался в городе Ухань, где, как считается, он появился на рынке морепродуктов, хотя отдельные случаи были зарегистрированы в Шанхае и Пекине.

Ясаревич добавил, что новые случаи появятся, когда Китай усилит мониторинг.

“Если вы увеличите мониторинг и тестирование, вы, вероятно, получите новые цифры”, – сказал он.

Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии. Уже зафиксирован один летальный случай, более 60 случаев инфицирования.

Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.