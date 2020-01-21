Об этом сказал представитель ВОЗ Тарик Ясаревич, сообщает Reuters.
“В ближайшие дни следует ожидать новых случаев в других частях Китая и, возможно, в других странах”, – сказал он.
Отмечается, что до настоящего времени в Китае вирус в основном концентрировался в городе Ухань, где, как считается, он появился на рынке морепродуктов, хотя отдельные случаи были зарегистрированы в Шанхае и Пекине.
Ясаревич добавил, что новые случаи появятся, когда Китай усилит мониторинг.
“Если вы увеличите мониторинг и тестирование, вы, вероятно, получите новые цифры”, – сказал он.
Напомним, в Китае распространяется неизвестный ранее вирус, который приводит к пневмонии. Уже зафиксирован один летальный случай, более 60 случаев инфицирования.
Медики пришли к выводу, что вирус может быть спровоцирован патогеном из семейства коронавирусов. Вследствие заражения может развиваться пневмония и возникать проблемы с дыханием.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, созывает срочное заседание комитета экспертов, чтобы определить, является ли вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, международным чрезвычайным положением.