Его слова приводит сайт ВОЗ.

“Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки и пандемии – реалии жизни. Но когда произойдет следующая пандемия, мир должен быть готов, лучше готов, чем на этот раз. В последние годы многие страны добились огромных успехов в медицине, но при этом пренебрегли основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний”, – сказал Гебрейесус.

Он считает, что в течение последних лет многие страны добились огромных успехов в медицине, но при столкновении с коронавирусом многие пренебрегли своими основными системами общественного здравоохранения, которые являются основой для реагирования на вспышки инфекционных заболеваний.

По данным института Джона Хопкинса, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 27 миллионов человек.