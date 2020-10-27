Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адганом Гебреесус призвал не политизировать тему пандемии коронавируса COVID-19, так как это не поможет остановить его распространение.

Об этом он сказал во время брифинга.

Гебреесус призвал лидеров стран мира действовать быстро в условиях пандемии. Но при этом – следовать рекомендациям ВОЗ и не политизировать эту тему.

“Там, где было политическое разделение на национальном уровне; там, где проявлялось вопиющее неуважение к науке и специалистам в области здравоохранения, распространилась путаница, увеличилось число случаев заболевания и смертности. Вот почему я неоднократно говорил: прекратите политизацию COVID-19”, – сказал Гебреесус.

Он отметил, что пандемия COVID-19 – это “не политический футбол”.

“Принятие желаемого за действительное или умышленное отвлечение внимания не предотвратят передачу и не спасут жизни. Что спасет жизни, так это наука, решения и солидарность”, – резюмировал глава ВОЗ.