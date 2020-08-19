Об этом сообщает американское издание The Hill.
Гебрейесус отметил, что ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины, которая окажется эффективна и безопасна.
“Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться не бесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности”, – сказал Гебрейесус.
Учитывая, что в некоторых странах уже заявили о том, что вакцина от коронавируса готова, в ВОЗ предлагают на первой фазе пропорционально распределить вакцину среди стран, участвовавших в ее создании.
Во второй фазе вакцину предлагают поставлять в страны, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.
Глава ВОЗ считает, что в первую очередь вакцину от коронавируса должны получить медработники и люди старше 65 лет.
“Если мы не защитим этих людей из группы повышенного риска от вируса повсюду и одновременно, мы не сможем стабилизировать системы здравоохранения и восстановить мировую экономику”, – сказал он.
Россия утверждает, что произвела “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также в ряде европейских стран и учреждениях здравоохранения выразили свое недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- Представительница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасная и эффективная.
- В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.
- Американская сторона отказалась принимать помощь от России в разработке вакцины от коронавируса, так как не считает значимыми достижения коллег в этой отрасли.