Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал равномерно распределить в мире вакцину от коронавируса, чтобы избежать некоего национализма в этом аспекте.

Об этом сообщает американское издание The Hill.

Гебрейесус отметил, что ВОЗ работает над планом равномерного распределения вакцины, которая окажется эффективна и безопасна.

“Нам нужно предотвратить национализм по поводу вакцины. На самом деле со стратегической и глобальной точки зрения в интересах каждой страны делиться не бесконечными запасами. Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности”, – сказал Гебрейесус.

Учитывая, что в некоторых странах уже заявили о том, что вакцина от коронавируса готова, в ВОЗ предлагают на первой фазе пропорционально распределить вакцину среди стран, участвовавших в ее создании.

Во второй фазе вакцину предлагают поставлять в страны, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность.

Глава ВОЗ считает, что в первую очередь вакцину от коронавируса должны получить медработники и люди старше 65 лет.

“Если мы не защитим этих людей из группы повышенного риска от вируса повсюду и одновременно, мы не сможем стабилизировать системы здравоохранения и восстановить мировую экономику”, – сказал он.

Россия утверждает, что произвела “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также в ряде европейских стран и учреждениях здравоохранения выразили свое недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.