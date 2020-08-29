В пгт. Ворзель (Ирпенский район, Киевская область) роддом закрыли на карантин из-за зафиксированного случая коронавирусной инфекции.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы города Ирпень Александр Маркушин.

В сообщении сказано, что на карантин закрывают роддом Ирпенской центральной больницы, расположенный в Ворзеле.

Коронавирус диагностировали у одной из рожениц, но только с помощью ПЦР-диагностики.

Так, в ночь со среды на четверг роженицу доставили в роддом с угрозой прерывания беременности. Ей необходимо было срочно сделать кесарево сечение на 38-й неделе беременности. Поскольку у женщины была высокая температура – ей сделали экспресс-тест на коронавирус. Он оказался негативным.

После операции она сдала анализ на ПЦР. Он оказался позитивным.

Учитывая, что до момента получения результатов теста роженица контактировала с врачами – теперь роддом закрывают на карантин на две недели.

В целом, с роженицей, инфицированной коронавирусом, могли контактировать 10 медиков и 20 других беременных.

Тех медиков, который точно с ней контактировали – уже отправили на самоизоляцию.

Всем 30 людям, которые могли контактировать с зараженной, сделают ПЦР-тесты.