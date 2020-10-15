Об этом сообщает The Guardian.
В издании отметили, что Франция – последняя страна Европы, которая ужесточила карантин в связи со второй волной коронавируса COVID-19.
Ограничения ввели после того, как не удалось нормализовать растущую динамику госпитализированных людей с коронавирусом и смертность вследствие заражения COVID-19.
Макрон пояснил, что с субботы, 17 сентября, в Париже, Руане, Лилле, Сент-Этьене, Лионе, Гренобле, Монпелье, Марселе и Тулузе вводят комендантский час с 21:00 до 6:00.
Предварительно, комендантский час введут на четыре недели.
Нарушителей обещают штрафовать на 135 евро.
- Ранее сообщалось, что правительство Франции приняло решение усилить карантинные ограничения в четырех городах в связи со вспышкой COVID-19.