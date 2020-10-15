Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении комендантского часа в некоторых больших городах страны. Это ограничение связано со вспышкой COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

В издании отметили, что Франция – последняя страна Европы, которая ужесточила карантин в связи со второй волной коронавируса COVID-19.

Ограничения ввели после того, как не удалось нормализовать растущую динамику госпитализированных людей с коронавирусом и смертность вследствие заражения COVID-19.

Макрон пояснил, что с субботы, 17 сентября, в Париже, Руане, Лилле, Сент-Этьене, Лионе, Гренобле, Монпелье, Марселе и Тулузе вводят комендантский час с 21:00 до 6:00.

Предварительно, комендантский час введут на четыре недели.

Нарушителей обещают штрафовать на 135 евро.