Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число случаев заболеваний раком при сохранении нынешних тенденций в ближайшие десятилетия увеличится на 60 %.

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

Наибольшее увеличение (на 81 %) произойдет в странах с низким и средним уровнем дохода, где показатели выживаемости в настоящее время самые низкие.

По данным специалистов, это связано с тем, что этим странам пришлось сосредоточить ограниченные ресурсы здравоохранения на борьбе с инфекционными заболеваниями и улучшении здоровья матери и ребенка, в то же время, медучреждения не имеют оборудования для профилактики, диагностики и лечения рака.

“Это призыв к действию для всех нас, что нужно заняться недопустимым неравенством между онкологическими службами в богатых и бедных странах. Если люди имеют доступ к системе первичной медицинской помощи и справочной системе, тогда рак можно обнаружить на ранней стадии, эффективно лечить и вылечить. Рак не должен быть смертным приговором ни для кого, нигде”, – подчеркнул помощник генерального директора ВОЗ Рен Минхуэй.