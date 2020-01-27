Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает, что назначение в ГБР адвоката Виктора Януковича не является юридически конфликтом интересов.

Об этом он рассказал в интервью агентству “РБК-Украина”.

“Давайте возьмем, к примеру, Офис генерального прокурора. Там любого из заместителей генпрокурора можно связать с теми или иными людьми. Конфликта интересов в юридическом понимании тут нет. Скорее в морально-этическом смысле”, – говорит Монастырский.

По мнению главы комитета, “почти у всех людей” в Офисе генерального прокурора присутствует этический конфликт интересов.

“По сути, его можно найти у всех руководителей правоохранительной системы”, – добавил Монастырский.