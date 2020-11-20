Узнав о скором появлении малыша, перед молодыми мамами возникает множество вопросов и задач. И не на последнем месте стоит выбор средства передвижения долгожданной крохи. К счастью молодых родителей, это не проблема, ведь ассортимент насыщен разными моделями.

В первую очередь определите для себя несколько основных критерий и уже от них отталкивайтесь, выбирая детские коляски. Что в приоритете: легкость, мощность или устойчивость. А чтобы вам было легче подобрать транспортное средство для чада, мы расскажем, как классифицируются устройства по сезону и возрасту ребенка. И также на что еще надо обратить внимание, и как не потратить лишние деньги на ненужные дополнения.

Люлька

Коляска актуальна для деток с рождения и до полугода. Конструкция: внизу – шасси, вверху – люлька с жестким дном. Это способствует нормальному формированию позвоночника. Такой вариант подойдет только для самых маленьких. Ведь когда крошка начнет вставать, ей будет не удобно, и родителям нужно будет присматривать прогулочную. В большинстве случаев в комплекте еще идет матрасик, капюшон и ручки для переноски.

Универсальные

Востребованы с 0 месяцев до 3 лет, когда карапуз уже хорошо сидит сам. Состоят из двух модулей: первый – люлька, второй – прогулочный блок. К некоторым в наборе идет еще и дорожное кресло. Выбирать такой вариант следует особо тщательно, ведь служить он будет долго.

Трансформеры

Внешне они похожи на предыдущие коляски, но функционально отличаются. Например, у большинства трансформеров перекидывается ручка, и малыш может смотреть или на вас, или вперед на дорогу. Есть и каркасные типы, где можно менять люльку на сидение.

Трости

Такую версию коляски для прогулок можно легко сложить, при складывании она напоминает трость, отсюда и название. Основными плюсами есть маневренность, управляемость и легкость. С ней просто ездить в авто или общественном транспорте.

На что нужно обращать внимание при покупке:

Практичная ткань с водоотталкивающими свойствами обезопасит от загрязнений.

Натуральность материалов превыше всего – проверяйте все товары на запах и ощупь.

Возможность разбора конструкции для комфортного хранения и регулярной чистки или стирки.

Дно ровное, без рельефов и выступающих элементов для удобства малютки.

Амортизация колес должна быть хорошей и износостойкой.

Большой плюс – фиксатор колес и удобный тормозной рычаг для быстрого реагирования мамы.

Наличие специальной сеточки будет защищать летом от насекомых, а дождевая накидка поможет не боятся первых весенних осадков.

Чем раньше начнете знакомиться с ассортиментом, тем правильнее сделаете выбор. В каждом магазине, онлайн или офлайн, предоставлены обзоры и подробное описание любой модели.

Как показала практика, не всегда дорогое значит лучшее. И более бюджетный транспорт может прослужить правдой и верой не одному поколению. Ну а если экономить не в ваших интересах, и предпочитаете товары именитых производителей, то черная пятница 2020 акции поможет заполучить заветную коляску с огромной скидкой. Скорее составляйте вишлист – и вперед за покупками!