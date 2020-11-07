Об этом говорится в пресс-релизе Facebook.

В компании отметили, что хотят сделать общение в WhatsApp “максимально приближенным” к реальному разговору между людьми, а это значит, что сообщения “не должны оставаться вечно”.

После активации функции отправленные в чат новые сообщения будут исчезать спустя семь дней.

В Facebook объяснили, что решили ограничить длительность сохранения “исчезающих сообщений” в WhatsApp семью днями, чтобы пользователи при необходимости могли вспомнить, о чем общались.

Функция станет доступна всем пользователям WhatsApp в течение ноября.

Ее можно будет включать как для индивидуальных, так и для групповых чатов. В личном чате любой человек сможет включить или отключить функцию, а в группах это будет позволено только администраторам.

Как включить “исчезающие сообщения” в WhatsApp

Алгоритм включения “исчезающих” сообщений достаточно прост:

• Запустите WhatsApp, перейдите в чат.

• Нажмите на имя контакта (на название группы для групповых чатов).

• В открывшемся окне профиля выберите “Исчезающие сообщения” (если будет предложено, нажмите “Продолжить”).

• Подтвердите включение новой функции кнопкой “Вкл”.

Стоит отметить, что если пользователь не откроет WhatsApp в течение 7 дней, сообщения исчезнут.

При ответе на сообщение исходное сообщение цитируется (таким образом, если вы ответите на “исчезающее сообщение”, его процитированное содержание может остаться в чате спустя 7 дней).

Если переслать “исчезающее сообщение” в чат, в котором эта функция отключена, в таком чате оно не исчезнет.

Кроме того, если пользователь создаст резервную копию до исчезновения сообщения, то оно будет сохранено в этой копии.

Медиафайлы, которые пользователь получает в WhatsApp, автоматически будут сохраняться в папке с фото. Если автозагрузка медиафайлов включена, то они в “исчезающих сообщениях” исчезнут из чата, но сохранятся на телефоне.