Об этом говорится в пресс-релизе Facebook.
В компании отметили, что хотят сделать общение в WhatsApp “максимально приближенным” к реальному разговору между людьми, а это значит, что сообщения “не должны оставаться вечно”.
После активации функции отправленные в чат новые сообщения будут исчезать спустя семь дней.
В Facebook объяснили, что решили ограничить длительность сохранения “исчезающих сообщений” в WhatsApp семью днями, чтобы пользователи при необходимости могли вспомнить, о чем общались.
Функция станет доступна всем пользователям WhatsApp в течение ноября.
Ее можно будет включать как для индивидуальных, так и для групповых чатов. В личном чате любой человек сможет включить или отключить функцию, а в группах это будет позволено только администраторам.
Как включить “исчезающие сообщения” в WhatsApp
Алгоритм включения “исчезающих” сообщений достаточно прост:
• Запустите WhatsApp, перейдите в чат.
• Нажмите на имя контакта (на название группы для групповых чатов).
• В открывшемся окне профиля выберите “Исчезающие сообщения” (если будет предложено, нажмите “Продолжить”).
• Подтвердите включение новой функции кнопкой “Вкл”.
Стоит отметить, что если пользователь не откроет WhatsApp в течение 7 дней, сообщения исчезнут.
При ответе на сообщение исходное сообщение цитируется (таким образом, если вы ответите на “исчезающее сообщение”, его процитированное содержание может остаться в чате спустя 7 дней).
Если переслать “исчезающее сообщение” в чат, в котором эта функция отключена, в таком чате оно не исчезнет.
Кроме того, если пользователь создаст резервную копию до исчезновения сообщения, то оно будет сохранено в этой копии.
Медиафайлы, которые пользователь получает в WhatsApp, автоматически будут сохраняться в папке с фото. Если автозагрузка медиафайлов включена, то они в “исчезающих сообщениях” исчезнут из чата, но сохранятся на телефоне.
- Ранее компания Facebook представила собственный сервис видеочатов, в которых могут участвовать десятки пользователей. Он получил название Messenger Rooms.