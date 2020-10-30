В тех уголовных производствах Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые пришлось остановить из-за скандального решения Конституционного суда по декларированию, фигурируют и сами судьи КСУ.

Об этом в прямом эфире “Радио Свобода” сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

“В первую очередь, среди производств фигурируют судьи Конституционного суда, которые принимали это решение. Это не первое решение, которое направлено против антикоррупционной инфраструктуры, но первое, когда судьи явно действовали в состоянии реального конфликта интересов. Фактически часть этих дел (которые расследовало НАБУ, – ред.) касается судей Конституционного суда. Судьи, принявшие решение относительно себя, фактически отменили ответственность за ту статью, по которой они потенциально могли быть привлечены к уголовной ответственности”, – подчеркнул Сытник.

Он не стал называть конкретные фамилии судей КСУ, которые фигурируют в производствах НАБУ. В то же время Сытник уточнил, что в отношении этих судей Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело “полную проверку”.

“Я могу сказать так: НАПК проводило полную проверку судей Конституционного суда. И у нас уже было одно заключение о наличии в действиях одного судьи Конституционного суда состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 (декларирование недостоверной информации, – ред.). И по этому заключению НАБУ зарегистрировало уголовное производство. Фактически ряд судей Конституционного суда действовали в состоянии конфликта интересов”, – заявил Сытник.

(На видео – с 16:30)

Решение КСУ касательно НАПК и неправдивого декларирования

27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.

Рассмотрение дела состоялось по инициативе 47 народных депутатов, преимущественно представителей политсил “За майбутнє” и “Оппозиционная платформа — За життя”.

В НАБУ сообщили, что из-за решения Конституционного суда будет закрыто более 100 уголовных производств.

В НАПК сообщили, что решение Конституционного суда Украины фактически блокирует назначение победителей местных выборов.

Послы стран “Большой семерки” осудили решение Конституционного суда Украины. Они отметили, что расценивают это решение как попытку отменить антикоррупционные реформы, произошедшие после Революции Достоинства.

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и возможностей НАПК.