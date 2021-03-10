Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.
Всего в области от осложнений, вызванных вирусом, умерло 1032 человека, за прошедшие сутки – 20.
Также за минувшие сутки у 399 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР. Всего с начала эпидемии у 44 908 закарпатцев установлен диагноз COVID-19 из которых – 3021 медики и 2303 дети.
В то же время с начала эпидемии выздоровели 32916 закарпатцев.
Больных COVID-19 в Закарпатской области принимают в 17 учреждениях охраны здоровья. Всего в этих больницах выделено 2460 коек для больных COVID-19, 64,9 % из которых снабжены кислородом.
Процент загруженности коек в учреждениях охраны здоровья в настоящее время составляет 83 %.
- С понедельника, 8 марта, Закарпатская область официально вошла в “красную зону” адаптивного карантина.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Возрастание заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.
- Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне возрастания заболеваемости коронавирусом.