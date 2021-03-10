В Закарпатской области зафиксирована рекордная с начала эпидемии суточная смертность от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в Закарпатской ОГА.

Всего в области от осложнений, вызванных вирусом, умерло 1032 человека, за прошедшие сутки – 20.

Также за минувшие сутки у 399 человек подтвержден коронавирус методом ПЦР. Всего с начала эпидемии у 44 908 закарпатцев установлен диагноз COVID-19 из которых – 3021 медики и 2303 дети.

В то же время с начала эпидемии выздоровели 32916 закарпатцев.

Больных COVID-19 в Закарпатской области принимают в 17 учреждениях охраны здоровья. Всего в этих больницах выделено 2460 коек для больных COVID-19, 64,9 % из которых снабжены кислородом.

Процент загруженности коек в учреждениях охраны здоровья в настоящее время составляет 83 %.