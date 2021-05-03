Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Листівки з погрозами українцям угорського походження виявили на кількох будинках місцевих жителів.

Слідчі поліції кваліфікують такі дії за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України, тобто порушення рівноправності громадян залежно від їхньої національної належності, поєднані з погрозами.

Наразі поліціянти встановлюють причетних до злочину осіб.

Як зазначає видання “Новини Закарпаття”, листівки надрукували на жовто-блакитному фоні. На листівках був антиугорський текст із погрозами. До того ж автори листівки зробили помилку у слові “української”.

Варто зазначити, що санкція статті Кримінального Кодексу передбачає до п’яти років позбавлення волі.

У грудні 2020 року в соцмережах спливло відео, де невідомий з символікою “Правого сектора” погрожує українцям, що мають угорські паспорти, агресивні дії не припинилися. Поліція вбачала у цій історії ймовірний “іноземний слід”.

В ролику показано чоловіка у балаклаві, на тлі якого видніється вказівник населеного пункту Берегове (Закарпаття) та символіка організації “Правий сектор”. Чоловік на відео висловлює погрози громадянам, що мають угорський паспорт.

За кілька днів погрози пролунали знову. На електронні адреси громадських організацій угорської національної меншини почали масово надходити листи з вимогою терміново залишити територію України. Автори листів погрожували адресатам фізичною розправою.