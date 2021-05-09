Про це повідомляється на Facebook-сторінці замку.
Медпрацівники з накладними вампірськими іклами пропонують всім бажаючим безкоштовну вакцинацію препаратом від Pfizer.
“Марафон вакцинації Pfizer BioNTech буде працювати кожні вихідні в травні без попереднього запису в середньовічних митних будівлях”, – йдеться в повідомленні.
Вакциновані також отримають право безкоштовно відвідати виставку замку з 52 середньовічних знарядь тортур.
За даними міжнародного статистичного бюро Worldometer, станом на 9 травня в Румунії виявлено понад 1 млн випадків захворювання коронавірусом, з них майже 30 тис. летальних випадків. З початку пандемії повністю одужали понад 1 млн осіб.
- В Інституті показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation) створили модель, яка прогнозує кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Остаточна цифра безпосередньо залежить від того, чи носитимуть американці захисні маски в громадських місцях. Це може зменшити або збільшити кількість смертей.