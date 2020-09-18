В Запорожье авто влетело в бигборд и загорелось: три человека погибли

В Запорожье автомобиль въехал в рекламный щит и загорелся, в результате чего три человека погибли, еще трое - госпитализированы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Так, 17 сентября около 19:40 водитель автомобиля BMW, двигаясь по средней полосе проезжей части Набережной магистрали со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Украинской в районе электроопоры допустил занос транспортного средства, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 40 -летнего водителя.

После этого водитель BMW выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос и совершил наезд на опору рекламоносителя, в результате чего произошло возгорание транспортного средства.

Отмечается, что в результате ДТП 21-летний водитель BMW и два его пассажира: парень-сверстник и 17-летняя девушка погибли и месте.

Еще трое пассажиров: 20-летняя девушка, и два парня 20-ти и 23-х годов доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Все жертвы аварии – граждане Королевства Марокко.

Водитель и пассажир второй иномарки не пострадали.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства аварии выясняются.