3 февраля в 23:25 в Запорожье произошел пожар на первом этаже лечебного корпуса областной инфекционной больницы. В пожаре погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Пожар случился по адресу бульвар Гвардейский, 142, на территории КНП “Областная инфекционная клиническая больница”.

По данным спасателей, в результате пожара погибли четыре человека, еще двое пострадали; спасено восемь человек.

Пожар ликвидировали 4 февраля в 00:19.

Фото: 061.ua, Катерина Клочко

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщили в Запорожской областной государственной администрации, в пожаре погиб врач и три пациента.

На момент инцидента в медицинском учреждении находилось 29 больных, в том числе 10 – в реанимации.

Сейчас создана комиссия для расследования причин трагедии.