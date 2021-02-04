Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Пожар случился по адресу бульвар Гвардейский, 142, на территории КНП “Областная инфекционная клиническая больница”.
По данным спасателей, в результате пожара погибли четыре человека, еще двое пострадали; спасено восемь человек.
Пожар ликвидировали 4 февраля в 00:19.
Фото: 061.ua, Катерина Клочко
ОБНОВЛЕНО:
Как сообщили в Запорожской областной государственной администрации, в пожаре погиб врач и три пациента.
На момент инцидента в медицинском учреждении находилось 29 больных, в том числе 10 – в реанимации.
Сейчас создана комиссия для расследования причин трагедии.
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