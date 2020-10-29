Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.
“Ученики школ находятся на каникулах до понедельника. После этого их обучение будет организовано дистанционно, за исключением детей, учащихся в 1-4-х классах – у них будут уроки в классах с соблюдением необходимых требований карантина”, – написал он.
Дошкольники, по словам Буряка, будут ходить в детские сады в обычном режиме.
Он попросил горожан соблюдать меры безопасности и напомнил о серьезности последствий COVID-19.
- Ранее Кабинет Министров Украины порекомендовал отправить школьников на каникулы с 15 октября.
- Также правительство продлило действие адаптивного карантина из-за эпидемии COVID-19 до конца года, усилив ограничения.