В Запорожье ученики 5-11-х классов сразу после осенних каникул, которые заканчиваются 2 ноября, перейдут на дистанционное обучение из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

“Ученики школ находятся на каникулах до понедельника. После этого их обучение будет организовано дистанционно, за исключением детей, учащихся в 1-4-х классах – у них будут уроки в классах с соблюдением необходимых требований карантина”, – написал он.

Дошкольники, по словам Буряка, будут ходить в детские сады в обычном режиме.

Он попросил горожан соблюдать меры безопасности и напомнил о серьезности последствий COVID-19.