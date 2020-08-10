В Запорожье возле супермаркета произошел конфликт, который перерос в стрельбу. В результате госпитализирован мужчина с ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Запорожской области.

Указано, что 9 августа около 20:45 в полицию поступило сообщение от граждан о том, что возле одного из торговых супермаркетов города происходит ссора с применением оружия.

Оперативникам удалось выяснить, что около 20:40 возле одного из торговых центров города через парковку поссорились супруги.

“Словесная перепалка привела к тому, что женщина брызнула мужчине в глаза с слезоточивого баллончика, а он толкнул ее. Гражданка телефону вызвала на помощь сына. Молодой человек 1993 года рождения схватил нож и начал резать скаты на микроавтобусе “Volkswagen”, который принадлежит обидчику его матери”, – информируют в полиции.

Фото: Нацполиция

В ответ на это мужчина достал травматический пистолет и сделал сначала предупреждающий выстрел в воздух, а затем еще несколько в сторону сына женщины. Молодой человек во время драки нанес оппоненту удары по голове, отобрал пистолет и выстрелил, попав в бедро и предплечье.

“Сотрудники криминальной полиции задержали мужчину на месте совершения преступления в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса”, – отмечает пресс-служба.

Указано, что пострадавшего госпитализировали, а его состояние пока остается стабильно тяжелым.