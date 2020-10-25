В Запорожье член избирательной комиссии рассказал о том, что у него со стола украли 40 бюллетеней. Он обратился в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Полиция города разыскивает злоумышленника, совершившего кражу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье “Похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня”.

Тому, кто украл бюллетени, грозит до двух лет лишения свободы.

В целом, на протяжении дня выборов в полицию города поступило 87 сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства. Открыто одно уголовное производство и составлены два административных протокола.