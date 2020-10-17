Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.
“Сегодня мы получили сертификат, который разрешает открыть новый терминал Международного аэропорта “Запорожье”… Уже с понедельника новый терминал начнет обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней – международные”, – сообщил Буряк.
Пропускная способность нового терминала составит 400 пассажиров в час.
Терминал построили еще весной, но там не принимали рейсы, поскольку не было сертификата для работы терминала.
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