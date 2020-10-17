В понедельник, 19 октября, в аэропорту Запорожья откроют новый терминал, который будет принимать рейсы.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

“Сегодня мы получили сертификат, который разрешает открыть новый терминал Международного аэропорта “Запорожье”… Уже с понедельника новый терминал начнет обслуживать внутренние рейсы, а через несколько дней – международные”, – сообщил Буряк.

Пропускная способность нового терминала составит 400 пассажиров в час.

Терминал построили еще весной, но там не принимали рейсы, поскольку не было сертификата для работы терминала.