Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Так, 2 октября в одну из дежурных частей полиции в Запорожской области поступило сообщение от неизвестного о том, что все электростанции на территории Украины якобы заминированы.
При этом мужчина потребовал передать ему 1 млрд долларов по указанному им адресу.
После такого сообщения правоохранители, взрывотехники и кинологи провели проверку Днепровской гидроэлектростанции. Взрывоопасных веществ и устройств они там не обнаружили.
Тем временем сотрудники Службы безопасности Украины установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о минировании поступило от жителя города Васильевка 1974 года рождения, который проходит лечение.
Правоохранители провели неотложный осмотр по месту временного проживания “минера”, изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок о минировании.
Начато досудебное расследование. Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
- В сентябре в Киеве из-за сообщения о минировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала.