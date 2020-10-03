В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который сообщил о минировании всех электростанций Украины и потребовал 1 миллиард долларов.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Так, 2 октября в одну из дежурных частей полиции в Запорожской области поступило сообщение от неизвестного о том, что все электростанции на территории Украины якобы заминированы.

При этом мужчина потребовал передать ему 1 млрд долларов по указанному им адресу.

После такого сообщения правоохранители, взрывотехники и кинологи провели проверку Днепровской гидроэлектростанции. Взрывоопасных веществ и устройств они там не обнаружили.

Тем временем сотрудники Службы безопасности Украины установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о минировании поступило от жителя города Васильевка 1974 года рождения, который проходит лечение.

Правоохранители провели неотложный осмотр по месту временного проживания “минера”, изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок о минировании.

Начато досудебное расследование. Действия злоумышленника квалифицировали по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.