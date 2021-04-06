В Запорожской области русский язык лишили статуса регионального

Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным.

Об этом сообщили в Запорожском областном совете.

В соответствии со статьей 255 КАС Украины решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не было подано, то есть с 23 апреля 2021 года.

С этого момента на сессиях, рабочих заседаниях депутатских комиссий, в деловой переписке депутаты и сотрудники исполнительного аппарата Запорожского областного совета должны использовать только украинский язык.

Глава Запорожского областного совета Елена Жук отметила, что на всех коммуникативных площадках среди жителей Запорожской области наблюдается тенденция к использованию именно украинского языка.