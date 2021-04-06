Covid-19 Украина

обновлено 06.04.2021 в 14:02

Всего:

1769164 (+13276)

Болеют:

371768 (+13276)

Выздоровели:

1362379 (+10240)

Умерло:

35017 (+430)

15:10 Саудовская Аравия разрешит совершить малый хадж на Рамадан только вакцинированным паломникам
15:05 В регуляторе ЕС признали «очевидную связь» между вакциной AstraZeneca и тромбами
14:55 Звезда «Джентльменов» Генри Голдинг впервые стал отцом
14:44 Кинопремия SAG Awards: лучшие образы звезд с виртуальной «красной дорожки»
14:25 В кругу самых близких: как знаменитости отпраздновали Пасху
14:17 В Запорожской области русский язык лишили статуса регионального
14:08 В Иране 10 чиновникам предъявили обвинения из-за крушения самолета МАУ
Партнерский материал
13:56 Для чего нужен электрогриль
13:44 «Реал Мадрид» – «Ливерпуль»: Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов
13:18 Извержение вулкана в Исландии: появились трещины с лавой, туристов эвакуировали (фото)
13:17 Харви Вайнштейн обжалует свой приговор за изнасилование
13:11 Степанов уверяет, что МОЗ планирует вакцинировать от коронавируса 70% украинцев до конца года
13:03 LG официально объявила о закрытии производства мобильных телефонов
Партнерский материал
12:40 Пока карантин: В Киеве провели ребрендинг Певческого поля
12:28 Стало известно, сколько в Украине миллионеров
Эксклюзив
12:09 Второй день локдауна: как в Киеве придерживаются карантина, – фото
12:09 КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Олимпийские игры
11:40 Минсоцполитики намерено подать в Раду проект, которым уменьшаются выплаты за больничный – нардеп
11:35 На юге Украины объявили сборы теробороны «для подготовки к защите госграницы и борьбе с ДРГ»
11:33 «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд»: Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов
10:47 В поезде «Киев-Константиновка» двое бойцов устроили стрельбу
10:39 Кейт Уинслет заявила, что актеры боятся совершить каминг-аут из-за карьеры: «Знаю минимум четырех»
10:34 Умер нобелевский лауреат, «отец евро», Роберт Манделл
09:48 Афиша 6-11 апреля. События в Киеве, которые нельзя пропустить
08:49 В Украине за минувшие сутки зафиксировали 13 276 новых случаев COVID-19
08:08 В Каире прошел парад фараонов: мумии перевезли в новый музей
07:35 6 апреля 2021: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:18 6 апреля в западных областях дожди, на остальной территории – переменная облачность
01:58 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
00:21 В Южной Корее пара случайно испортила картину за $440 тысяч

05 апреля

23:49 Зеленский призвал Джонсона усилить санкции против России
23:11 СМИ Молдовы пишут о возможной причастности посольства Украины к похищению Чауса

В Запорожской области русский язык лишили статуса регионального

Запорожский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение о признании русского языка региональным.

Вторник, 6 апреля 2021, 14:17

Об этом сообщили в Запорожском областном совете.

В соответствии со статьей 255 КАС Украины решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не было подано, то есть с 23 апреля 2021 года.

С этого момента на сессиях, рабочих заседаниях депутатских комиссий, в деловой переписке депутаты и сотрудники исполнительного аппарата Запорожского областного совета должны использовать только украинский язык.

Глава Запорожского областного совета Елена Жук отметила, что на всех коммуникативных площадках среди жителей Запорожской области наблюдается тенденция к использованию именно украинского языка.

Теги: Запорожская область, русский язык, суд

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook