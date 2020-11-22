Об этом говорится в сообщении ОПОРЫ.
Причиной аварии стала непогода.
Накануне, 21 ноября, в Запорожской области выпал мокрый снег, который ночью превратился в гололед. Автомобиль не удержался на дороге, попал в яму и ударился о трубу. Пострадавших доставили в Центральную районную поликлинику в Приморске.
Двое представителей ОПОРЫ “получили телесные повреждения в виде ссадин на теле, ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму”. Третий пострадавший – Юрий Бородавка – получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки.
Пострадавшего пришлось перевезти в Запорожскую областную клиническую больницу.
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