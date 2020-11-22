На шляху до міста Бердянськ для спостереженням за виборами міського голови троє представників ОПОРИ потрапили в аварію. Двоє отримали забої, у третього, за попередньою інформацією, пошкоджено хребет.

Об этом говорится в сообщении ОПОРЫ.

Причиной аварии стала непогода.

Накануне, 21 ноября, в Запорожской области выпал мокрый снег, который ночью превратился в гололед. Автомобиль не удержался на дороге, попал в яму и ударился о трубу. Пострадавших доставили в Центральную районную поликлинику в Приморске.

Двое представителей ОПОРЫ “получили телесные повреждения в виде ссадин на теле, ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму”. Третий пострадавший – Юрий Бородавка – получил телесные повреждения в виде компрессионного перелома 12 позвонка и ушиб грудной клетки.

Пострадавшего пришлось перевезти в Запорожскую областную клиническую больницу.