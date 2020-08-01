В Запорожской области на автодороге "Васильевка-Бердянск" произошло столкновение легковушки с грузовиком, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.

“1 августа около 8 часов в Васильевское отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге “Васильевка-Бердянск”, – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали руководство областного управления полиции, следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и экспертно-криминалистическая лаборатория.

По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN.

Отмечается, что в результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован.

В полиции добавили, что возле места совершения ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Сейчас следователи проводят осмотр.