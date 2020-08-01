Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области.
“1 августа около 8 часов в Васильевское отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о смертельной аварии на автодороге “Васильевка-Бердянск”, – говорится в сообщении.
На место происшествия выехали руководство областного управления полиции, следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий и экспертно-криминалистическая лаборатория.
По предварительным данным установлено, что водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN.
Отмечается, что в результате аварии погибли четыре человека, еще один пострадавший госпитализирован.
В полиции добавили, что возле места совершения ДТП организован объезд транспорта через соседние населенные пункты. Место происшествия охраняется выделенными дополнительными силами полиции. Сейчас следователи проводят осмотр.
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