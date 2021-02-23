В заповеднике «Аскания-Нова» фиксируют массовую гибель птиц: начато расследование

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области фиксируют массовую гибель птиц. Началось эпизоотическое расследование.

Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в области.

“В Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника “Аскания-Нова” Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц”, – говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили на территории дендропарка и озер на территории зоопарка 187 трупов птиц на территории дендропарка и озер — в том числе 75 трупов грачей, 42 — галок, 38 — уток и 32 — красных уток.

На месте происшествия началось эпизоотическое расследование.

Отмечается, что это не первый случай массовой гибели пернатых за последнее время – в начале января в “Аскания-Нова” погибли более 200 краснокнижных серых журавлей. По словам директора заповедника, животные отравились обработанным химикатами зерном.