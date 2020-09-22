Об этом проинформировали в пресс-службе министерства.
Отмечается, что Карандеев находится на самоизоляции дома.
“Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома”, – говорится в сообщении.
В данный момент все сотрудники министерства, которые контактировали с Карандеевым, проходят тестирование.
В министерстве заверили, что придерживаются всех правил эпидемиологической безопасности:
• на входе в здание работает дезинфекционная рамка и производится измерение температуры;
• все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанцию;
• есть дезинфекционные средства, все помещения проветриваются.
Факт заболевания подтвердил на своей странице в Facebook и сам замминистра.
“С сегодняшнего дня вступил в бой за свое здоровье с самым проблемным заболеванием современности – коронавирусной болезнью (COVID-19). Тест на присутствие в организме РНК COVID-19 дал положительный результат”, – написал он.
По словам чиновника, вначале возникло легкое недомогание и немного поднялась температура.
Он призвал коллег и всех, с кем контактировал, пройти тестирование на коронавирус.
- Ранее сообщалось, что почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет выздоровел от коронавируса COVID-19.
- Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко также заболела COVID-19, и ее состояние было тяжелым. 11 сентября стало известно, что Тимошенко победила коронавирус.