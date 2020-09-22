Об этом проинформировали в пресс-службе министерства.

Отмечается, что Карандеев находится на самоизоляции дома.

“Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19. Он чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции дома”, – говорится в сообщении.

В данный момент все сотрудники министерства, которые контактировали с Карандеевым, проходят тестирование.

В министерстве заверили, что придерживаются всех правил эпидемиологической безопасности:

• на входе в здание работает дезинфекционная рамка и производится измерение температуры;

• все сотрудники и посетители в масках и соблюдают дистанцию;

• есть дезинфекционные средства, все помещения проветриваются.

Факт заболевания подтвердил на своей странице в Facebook и сам замминистра.

“С сегодняшнего дня вступил в бой за свое здоровье с самым проблемным заболеванием современности – коронавирусной болезнью (COVID-19). Тест на присутствие в организме РНК COVID-19 дал положительный результат”, – написал он.

По словам чиновника, вначале возникло легкое недомогание и немного поднялась температура.

Он призвал коллег и всех, с кем контактировал, пройти тестирование на коронавирус.