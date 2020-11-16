По состоянию на понедельник, 16 ноября, на COVID-19 болеют 2448 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в Facebook командование Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 330 военных, у 125 из них срок изоляции истекает в ближайшие трое суток.

В течение суток 15 ноября в ВСУ зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. Из них госпитализирован 1 военнослужащего в Военно-медицинский клинический центр Западного региона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, отримуюе необходимое лечение.

Дома под присмотром медицинской службы находится 41 человек:

Львовская область – 11 военнослужащих и 2 работника ВС Украины

Николаевская, Киевская и Сумская области – по 6 военнослужащих

Житомирская область – 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины

Черниговская область – 2 военнослужащих

Хмельницкая, Винницкая, Ивано-Франковская область – по 1 военнослужащему.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 5439 военнослужащих ВСУ, 23 военных погибли.