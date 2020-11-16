Об этом сообщает в Facebook командование Медицинских сил ВСУ.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 330 военных, у 125 из них срок изоляции истекает в ближайшие трое суток.
В течение суток 15 ноября в ВСУ зарегистрировано 42 новых случая заражения коронавирусом. Из них госпитализирован 1 военнослужащего в Военно-медицинский клинический центр Западного региона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, отримуюе необходимое лечение.
Дома под присмотром медицинской службы находится 41 человек:
- Львовская область – 11 военнослужащих и 2 работника ВС Украины
- Николаевская, Киевская и Сумская области – по 6 военнослужащих
- Житомирская область – 4 военнослужащих и 1 работник ВС Украины
- Черниговская область – 2 военнослужащих
- Хмельницкая, Винницкая, Ивано-Франковская область – по 1 военнослужащему.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 5439 военнослужащих ВСУ, 23 военных погибли.
- За прошедшие сутки, 15 ноября, в Украине зафиксировано 9832 новых случая COVID-19. Заболели 354 ребенка и 360 медработников.