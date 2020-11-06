В Украине планируют создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, а и в западном регионе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в программе “VIP с Натальей Мосейчук” на телеканале “1+1”.

“Мы планируем сделать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, эти две экономические возможности тоже должны сработать на объединение страны”, – подчеркнул он.

Ермак добавил, что это будет касаться одной из западных областей, однако отказался озвучивать, о каком именно регионе идет речь.