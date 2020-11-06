Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в программе “VIP с Натальей Мосейчук” на телеканале “1+1”.
“Мы планируем сделать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, эти две экономические возможности тоже должны сработать на объединение страны”, – подчеркнул он.
Ермак добавил, что это будет касаться одной из западных областей, однако отказался озвучивать, о каком именно регионе идет речь.
- Напомним, введение свободной экономической зоны в Донбассе было одним из вопросов на всенародном опросе, инициированном в день местных выборов президентом Владимиром Зеленским.
- Более 45% украинский не поддерживают идею создания “свободной экономической зоны” на Донбассе, с которой выступил президент Украины Владимир Зеленский.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.