Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о планировании законопроекта о наказании за публикацию разговоров чиновников.

Об этом Ермак заявил в комментарии американскому изданию Washington Post.

По словам главы Офиса президента, новый законопроект будет предусматривать наказание за публикацию секретных разговоров.

По его мнению, это нужно для “защиты государственной безопасности”.

“Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы”, – сказал он.

Напомним, 19 мая народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко заявил, что опубликованные записи являются попыткой “пятой колонны Кремля” подорвать двухпалатную поддержку США Украины.

Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с пятым президентом Украины Петром Порошенко в том, что публикация аудиофайлов разговора Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена имеет российские корни.