Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу “KRYM – критическое мышление”.
“Через несколько недель будет встреча советников в “нормандском формате”. Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в “нормандском формате”. Я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая оккупированные территории Донбасса, – ред.) в конце октября“, – подчеркнул Ермак.
Помощник главы государства также подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях могут проходить только по законодательству Украины после вывода иностранных войск и возвращения под контроль Украины государственной границы.
Кроме того, Ермак сообщил, что к Минским договоренностям есть много вопросов, но это “единственный документ, который сегодня согласован”.
“У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству”, – рассказал он.
Ермак уточнил, что Украина готова обсуждать с Россией “какие-то гарантии”, чтобы получить контроль над границей до проведения местных выборов на Донбассе.
(На видео – с 24:20)
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников отмечал, что “формула Штайнмайера” уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, только “звучит немножечко иначе”.