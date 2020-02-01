Помощник президента Украины Андрей Ермак надеется, что на следующей встрече в "нормандском формате" будут сделаны шаги, которые позволят провести в октябре этого года местные выборы по всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс.

Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу “KRYM – критическое мышление”.

“Через несколько недель будет встреча советников в “нормандском формате”. Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в “нормандском формате”. Я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая оккупированные территории Донбасса, – ред.) в конце октября“, – подчеркнул Ермак.

Помощник главы государства также подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях могут проходить только по законодательству Украины после вывода иностранных войск и возвращения под контроль Украины государственной границы.

Кроме того, Ермак сообщил, что к Минским договоренностям есть много вопросов, но это “единственный документ, который сегодня согласован”.

“У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству”, – рассказал он.

Ермак уточнил, что Украина готова обсуждать с Россией “какие-то гарантии”, чтобы получить контроль над границей до проведения местных выборов на Донбассе.

(На видео – с 24:20)