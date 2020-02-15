Адвокат, партнер “Алексеев, Боярчуков и партнеры“ Александр Ткачук считает низкими шансы Президента Владимира Зеленского выиграть суд у программы “Схемы“ касательно опровержения информации о его встрече с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту #Букв.

Ткачук отметил, что сложно давать юридическую оценку, не видя самого иска и не зная, что конкретно в данном случае Зеленский считает недостоверной информацией.

“Исходя из того что я слышал, с юридической точки зрения я оцениваю шансы как очень низкие. Потому что в том, как журналисты программы “Схемы“ подавали эту информацию и в том, как они ее преподносили, фактических утверждений не было. Предположения, которые высказывались тем или иным корреспондентом, журналистом, каким-то человеком нельзя опровергать”, – сказал он.

“Потому что человек высказывает условно свою точку зрения, мнение, базируясь на каких-то фактах, обстоятельствах, которые ему известны. То есть так же, как и какие-то критические суждения нельзя опровергать, тем более это работа журналиста”, – объяснил он.

По мнению Ткачука, история с судом бесперспективная.

“Вероятно в будущем появится сам текст иска, и будет понятно что именно они просят опровергнуть, какую информацию они просят признать недостоверной. Но по состоянию на сегодня то, что я слышал, это с юридической точки зрения слабая позиция”, – добавил он.

“Насколько я понимаю, информацию о передвижении самолета можно перепроверить. Для этого есть специальное приложение и с большой долей вероятности журналисты скажут, что строили свои предположения исходя из его данных. И все, что они сказали, с учетом всех обстоятельств, что возможно имела место эта встреча. Но возможно – это предположение, а предположение – это не утверждение, его опровергать нельзя”, – резюмировал адвокат.

Ранее в программе “Схемы” утверждалось, что Николай Патрушев посещал Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. По информации журналистов, российский силовик прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

После выхода программы глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приведенные журналистами данные не подкреплены фактами и необъективны. Он отметил, что сюжет “Схем” – “ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения”.

В ответ Офис президента Украины заявил, что подает в суд на программу “Схемы” с требованием опровергнуть информацию о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.

Ранее уже бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко ответил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.