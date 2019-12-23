Представительство Президента Украины в Крыму опубликовало заявление по поводу открытия железнодорожного сообщения во временно оккупированный Крым.

Об этом сообщается на странице Представительства Президента Украины в Крыму.

“Любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только при утверждении украинской стороной и через КПВВ на административной границе”, – говорится в сообщении.

Помимо того, в Представительстве Президента осудили визит Владимира Путина в Крым 23 декабря, который состоялся без согласования с Украиной.

Действия президента России назвали грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины российской стороной.

“Акцентируем, что никакие действия РФ по поводу Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и г. Севастополь, как неотъемлемых частей территории Украины”, – сказано в сообщении.