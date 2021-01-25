Офис президента поделился информацией о том, кто из мировых лидеров и дипломатов поздравил Владимира Зеленского с 43-летием.

Соответствующая информация размещена на сайте президента. В частности, в Офисе вспомнили о письме первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который похвалил Зеленского за деятельность, направленную на укрепление позиции Украины на международной арене. Процитировали также письма президента Словакии Зузаны Чапутовой, президента Египта Абделя Фаттах Ас-Сиси, лидера Кыргызстана Таланта Мамытова и прочих. Упомянули и поздравления от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина и посла Израиля в Украине Йоэля Лиона. President Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa) I sincerely thank you for your birthday wishes. I’d also like to extend my congratulations on your birthday today. I wish you good health and happiness. — 문재인 (@moonriver365) January 25, 2021 Dear Mr.President @ZelenskyyUa, dear Friend, let me wish you in my name and in the name of all Israelis a Happy Birthday 🎉.

May the Almighty light your way for the benefit of all the citizens of #Ukraine and give you health and strength.

Mazal Tov, ad 120. @APUkraine

🇮🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/0cEkwdLJTC — Joel Lion (@ambassadorlion) January 25, 2021

Также внимание уделили письму главы КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер в своем поздравлении акцентировал внимание на сотрудничестве стран во время пандемии.

“С начала вспышки пандемии COVID-19 Китай и Украина бок о бок сражаются с эпидемией, что полностью подтверждает искреннюю дружбу между народами двух стран. Я придаю большое значение китайско-украинским отношениям, готов вместе с вами работать над дальнейшим стимулированием двусторонних отношений и над достижением новых результатов нашего сотрудничества”, — написал президент КНР.

Как известно, Украина заказала вакцину от коронавируса от китайского производителя Sinovac, эффективность которой окончательно не доказана и данные колеблются от 50 до 97%. Закупка происходит через посредника, а деньги — треть суммы, заложенной в бюджет на вакцинацию — заплачены авансом.

О том, почему Украина выбрала именно китайскую вакцину, планирует ли закупать другие, кого будут вакцинировать, когда и будут ли это делать принудительно, — в материале #Букв.