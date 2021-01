Соответствующая информация размещена на сайте президента.

В частности, в Офисе вспомнили о письме первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который похвалил Зеленского за деятельность, направленную на укрепление позиции Украины на международной арене.

Процитировали также письма президента Словакии Зузаны Чапутовой, президента Египта Абделя Фаттах Ас-Сиси, лидера Кыргызстана Таланта Мамытова и прочих.

Упомянули и поздравления от южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина и посла Израиля в Украине Йоэля Лиона.

President Volodymyr Zelenskyy ( @ZelenskyyUa ) I sincerely thank you for your birthday wishes. I’d also like to extend my congratulations on your birthday today. I wish you good health and happiness.

Dear Mr.President @ZelenskyyUa, dear Friend, let me wish you in my name and in the name of all Israelis a Happy Birthday 🎉.

May the Almighty light your way for the benefit of all the citizens of #Ukraine and give you health and strength.

Mazal Tov, ad 120. @APUkraine

🇮🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/0cEkwdLJTC

— Joel Lion (@ambassadorlion) January 25, 2021