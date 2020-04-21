Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facebook.
Так, по информации команды Президента, “Украина узнала при Зеленскому” о том, что:
- Ввести рынок земли – возможно.
- Министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже за месяц.
- Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России.
- Пленные могут вернуться даже с Мордора.
- Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.
- Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.
- Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
- Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
- Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
- Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
- Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
- Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города.
- Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение “стадионных обещаний” президента Владимира Зеленского, озвученных во время дебатов с пятым главой государства Петром Порошенко 19 апреля 2019 года.