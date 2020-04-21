Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facebook.

Так, по информации команды Президента, “Украина узнала при Зеленскому” о том, что:

  • Ввести рынок земли – возможно.
  • Министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже за месяц.
  • Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России.
  • Пленные могут вернуться даже с Мордора.
  • Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.
  • Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.
  • Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.
  • Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.
  • Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.
  • Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.
  • Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.
  • Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города.

 

 

 