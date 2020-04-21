Команда Владимира Зеленского обнародовала список достижений Президента за год работы.

Об этом говорится на странице команды Зеленского в Facebook.

Так, по информации команды Президента, “Украина узнала при Зеленскому” о том, что:

Ввести рынок земли – возможно.

Министр – не святой, если он не справляется – может покинуть пост даже за месяц.

Монобольшинство не означает диктатуру – как было бы в России.

Пленные могут вернуться даже с Мордора.

Депутатская неприкосновенность – не поверите! – снимается.

Чтобы отправить в отставку генпрокурора, не нужно ждать следующего президента или звонка из Вашингтона.

Премьера могут отругать за высокие зарплаты чиновников.

Президент может давать пресс-конференцию 14 часов, до последнего вопроса.

Министр может добровольно пойти на карантин, только чтобы успокоить людей.

Государство может оплатить десятки самолетов, чтобы вернуть домой граждан, застрявших за рубежом.

Президентская партия может добровольно отказаться от государственного финансирования.

Во время пандемии президент может обращаться к людям чаще, чем мэр вашего города.