В Офисе Президента объяснили, почему использовали песни украинских исполнителей на концерте в честь Дня Независимости без их разрешения.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Президента.

Там сообщили, что использование песен в формате попурри разрешено законом.

В ОП объяснили, что согласно пункту 9-1 статьи 21 закона об авторском праве и смежных правах, такое использование разрешается без предварительного согласия автора, но с указанием его имени и источника заимствования.

Тем не менее в трансляции самого концерта были указаны только названия композиций, без имен авторов. В ОП пишут, что для соблюдения закона публикуют список авторов сейчас и представили ролик с новыми титрами.

“Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины “Об авторском праве и смежных правах” позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования”, – пишет пресс-служба ОП.