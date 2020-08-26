Об этом идет речь в заявлении Офиса президента.

Как сообщалось ранее, 26 августа президент Владимир Зеленский приехал на футбольный матч в Кривом Роге. Поединок был почти на час задержан, поскольку президент должен ударить по мячу первым, но опаздывал.

После критики в адрес президента в связи с инцидентом в Офисе президента опубликовали разъяснения. Отмечается, что президент был вынужден внести изменения в свой график, поскольку у него был срочный разговор с Госсекретарем США Майком Помпео.

“Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда Президента Украины. Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки Главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона “Горняк” где после возрождения играл свой первый матч ФК “Кривбасс”, — пояснили в представительстве главы государства.

Также в Офисе президента заявили, что изменения в рабочем графике глав государств из-за срочных переговоров — достаточно распространенная практика и в любом демократическом обществе к таким случаям относятся с пониманием.

О чем Зеленский разговаривал с Помпео?

Сам Зеленский в Twitter отметил, что разговор касался ситуации на Донбассе.

“Госсекретарь поприветствовал установление режима тишины на Донбассе. 31 день боевых потерь среди военных нет. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке США и Европы. Спасибо за поддержку территориальной целостности и двухпартийную поддержку”, — отметил он.

Отметим, 21 августа в Луганской области погиб старший лейтенант Владимир Рудик (по результатам предварительной проверки — в результате неосторожного обращения с оружием).

При этом 24 августа Зеленский выступил с речью по случаю Дня Независимости, в которой заявил, что уже 29 дней как на востоке Украины нет боевых потерь.

В Офисе президента отметили, что во время разговора Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости, которую праздновали 24 августа.

Кроме этого, собеседники обменялись мнениями по поводу ситуации в Беларуси.

“Главное — чтобы в Беларуси стабилизировалась ситуация, чтобы было мирное урегулирование. Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства”, — подчеркнул Зеленский.