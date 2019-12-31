Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что следующий обмен незаконно удерживаемыми лицами может состояться уже этой зимой.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года”, – рассказала Мендель.

По ее словам, речь идет об украинцах, которые незаконно удерживаются на территории временно оккупированного Крыма и России, а также о россиянах, арестованных в Украине.

Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.

Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.