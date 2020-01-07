Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента.

В частности, собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападение на американское посольство в Багдаде.

“Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну”, – отметили в ОПУ.

Зеленский также подробно проинформировал Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины.

Кроме того, были согласованы вопросы, которые будут подробно обсуждены в ходе предстоящей встречи Зеленского и Государственного секретаря США.