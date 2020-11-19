Соответствующий пост появился в Telegram-канале ОПУ.

Как сообщалось ранее, утром 19 ноября полиция и СБУ проводили обыск в Музее Революции Достоинства в Киеве, а также дома у гендиректора музея Игоря Пошивайло.

В Офисе президента отметили, что “не может не вызывать беспокойства” тот факт, что обыски проводили накануне седьмой годовщины Майдана, которую будут отмечать 21 ноября. Офис высказал недовольство тем, что правоохранители проводили следственные действия именно в это время.

“Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве. А правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий”, — заявили в ОПУ.

Также в Офисе отметили, что обыски были связаны с возможным хищением средств, и если такие действия имели место, правоохранители должны доказать этом.

Наконец представительство Главы государства подчеркнуло, что необходимо избегать политических спекуляций и “искусственного добавления новых эмоций” в связи со сложившейся ситуацией.