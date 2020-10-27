Соответствующий комментарий опубликован на сайте Офиса президента.
Как сообщалось ранее, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за ложное декларирование. Сейчас текст решения Конституционного Суда пока не обнародован, поэтому мотивация этого решения неизвестна.
Офис президента уверяет, что впоследствии президент Владимир Зеленский выступит с законодательной инициативой, которая позволит снова привлекать нарушителей правил декларирования к ответственности.
“Ожидаем публикацию полного текста решения Конституционного Суда по этому делу. Осознаем, что решение Конституционного Суда окончательные и не подлежат обжалованию. […] Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил”, — заявили в представительстве главы государства.
Отметим, с требованием признать статью УК в суд обратились 47 народных депутатов. Инициаторами обращения являются народные депутаты от “Оппозиционной платформы — За життя” Олег Волошин и Григорий Мамка.
- Напомним, статья 366-1 УК появилась в 2014 году, в 2016 году в нее дважды были внесены изменения. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 42 до 51 тысячи гривен (или общественные работы/лишение свободы на срок до 3 лет) за предоставление лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, недостоверных сведений в декларацию или умышленное ее непредставление.