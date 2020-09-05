Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Такое решение российского правительства назвали спекуляцией.
ОП отметили, что мотивация таких действий со стороны РФ не имеет очевидных логичных объяснений и имеет “ситуативный спекулятивный характер для пропагандистских целей”.
У Зеленского считают, что санкции ввели из-за недавних событий, которые оставили негативный имиджевый след на России. Это отравление российского оппозиционера Алексея Навального и протесты в Беларуси.
“Таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны”, – отметили в ОП.
Также введение санкций в ОП трактовали, как манипуляцию накануне местных выборов, которые должны состояться в октябре.
- Накануне стало известно, что Правительство Российской Федераций ввело санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и еще нескольких десятков народных депутатов Украины. Санкциями предусмотрена блокировка (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ. Также запрещено перечислять средства (выводить капитал) за пределы территории России.