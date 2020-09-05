В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на введение Россией санкций против украинских парламентариев и политических сил.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Такое решение российского правительства назвали спекуляцией.

ОП отметили, что мотивация таких действий со стороны РФ не имеет очевидных логичных объяснений и имеет “ситуативный спекулятивный характер для пропагандистских целей”.

У Зеленского считают, что санкции ввели из-за недавних событий, которые оставили негативный имиджевый след на России. Это отравление российского оппозиционера Алексея Навального и протесты в Беларуси.

“Таким нехитрым образом, санкционно атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны”, – отметили в ОП.

Также введение санкций в ОП трактовали, как манипуляцию накануне местных выборов, которые должны состояться в октябре.