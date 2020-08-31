Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
По его словам, большинство позиций, которые высказал Витольд Фокин, по сути, отражают положение первых и вторых Минских договоренностей.
“Давайте отделять личную позицию от позиции делегации. Витольд Фокин только что присоединился к переговорному процессу и разбирается с тематикой. И как раз некоторые одиозные и двусмысленные формулировки, на которые почему-то согласилась предыдущая власть, сегодня украинская сторона пытается смягчить или применить исключительно в рамках национальных интересов Украины”, – заявил Ермак.
Он отметил, что амнистия не может касаться лиц, которые совершали военные преступления, захватывали заложников, пытали и убивали пленных, торговали людьми, участвовали в финансировании терроризма и совершали некоторые другие тяжкие преступления.
Руководитель Офиса президента также отметил, что Минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса – речь идет исключительно о временно оккупированных районах.
“Есть четкие красные линии, которые неоднократно оценивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины”, – подчеркнул Ермак.
- 30 июля президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу.
- 18 августа Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе бывшего премьер-министра Витольда Фокина.
- 3 августа Леонид Кравчук, новый глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, провел первую встречу с командой. На ней присутствовал первый премьер Витольд Фокин. #Буквы рассказывали, кто такой Витольд Фокин, и вспоминали его заявления о ситуации на Донбассе, в Крыму, отношение к правительству Гройсмана и Владимиру Зеленскому.
- Накануне бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отреагировал на слова представителя президента Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о предоставлении особого статуса всему Донбассу и заявил, что Фокина нужно отозвать из ТКГ.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя в ТКГ от Украины Витольда Фокина по поводу особого статуса для Донбасса и амнистии боевиков являются провокационными и спекулятивными.