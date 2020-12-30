Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что официальное заявление КСУ, в котором указ Владимира Зеленского об отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого назван "юридически ничтожным", само является юридически ничтожным.

Об этом сообщает Офис президента.

Ранее в КСУ заявили, что указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда “является юридически ничтожным”, изданным с превышением полномочий, и должен быть отменен.

“Закон Украины “О Конституционном Суде Украины”, Регламент Конституционного Суда Украины, Положение об официальном сайте Конституционного Суда Украины четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ. Ни указанным выше, ни каким-то другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщения правового департамента Секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного Суда правовым департаментом”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что размещение таких “выводов” и “разъяснений” на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ.

“Соответственно, любые “заявления”, “разъяснения” и “выводы”, размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе – уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного Суда”, – подчеркнули в ОПУ.