Об этом сообщает Офис президента.
Ранее в КСУ заявили, что указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого с должности судьи Конституционного суда “является юридически ничтожным”, изданным с превышением полномочий, и должен быть отменен.
“Закон Украины “О Конституционном Суде Украины”, Регламент Конституционного Суда Украины, Положение об официальном сайте Конституционного Суда Украины четко определяют, какая информация может быть размещена на сайте КСУ. Ни указанным выше, ни каким-то другим действующим нормативно-правовым актом Украины не предусмотрена возможность размещения на официальном сайте Конституционного Суда сообщения правового департамента Секретариата КСУ, неизвестно кем подготовленного и такого, что по своему содержанию является присвоением полномочий Конституционного Суда правовым департаментом”, – говорится в сообщении.
В Офисе президента отметили, что размещение таких “выводов” и “разъяснений” на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ.
“Соответственно, любые “заявления”, “разъяснения” и “выводы”, размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, в том числе – уголовной ответственности за присвоение полномочий Конституционного Суда”, – подчеркнули в ОПУ.
- 27 октября, Большая палата Конституционного суда Украины на закрытом заседании приняла решение, которым отменила ответственность за ложное декларирование и ограничила полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции.
- После этого Владимир Зеленский внес в Парламент законопроект из-за решения Конституционного суда отменить ответственность за ложное декларирование и ограничить полномочия Нацагентства по предупреждению коррупции. Документом не только возвращается предыдущее антикоррупционное законодательство, но и предполагается роспуск КСУ.
- Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского “имеет признаки конституционного переворота”.
- 31 октября Венецианская комиссия и GRECO предостерегли Украину от нарушения Конституции при принятии законопроекту Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КСУ.
- В начале декабря Владимир Зеленский попросил депутатов Верховной Рады не рассматривать его законопроект касательно перезагрузки Конституционного суда до получения выводов Венецианской комиссии. Перед этим глава государства сам попросил комиссию оценить ситуацию в стране после решения КСУ.
- Президент Владимир Зеленский считает, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий не может и далее занимать свою должность, а перезагрузка всей системы КСУ должна начаться именно с его отставки.