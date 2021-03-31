Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ и не является его судьей.

Такое заявление Вениславский сделал в эфире канала “Украина 24”.

Как сообщалось ранее, на днях Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, который был подписан экс-президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года. Юрист Назар Черный заявлял, что такая отмена является абсолютно незаконной. Теперь этот указ Тупицкий оспаривает в суде и созвал спецзаседание КСУ для рассмотрения документа.

По убеждению Вениславского, с момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его действия не имеют юридической силы.

“То, что человек с больным воображением себя считает еще на это время каким-то должностным лицом в Конституционном суде — это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи. Никаких юридических последствий его любые распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, не будут иметь и не имеют”, — сказал он.

По словам Вениславского, вскоре суд вернется к нормальной работе, поскольку президент объявит о конкурсе на вакантные должности.

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