Такое заявление Вениславский сделал в эфире канала “Украина 24”.
Как сообщалось ранее, на днях Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого, который был подписан экс-президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года. Юрист Назар Черный заявлял, что такая отмена является абсолютно незаконной. Теперь этот указ Тупицкий оспаривает в суде и созвал спецзаседание КСУ для рассмотрения документа.
По убеждению Вениславского, с момента подписания указа президентом Тупицкий перестал быть судьей КСУ, а любые его действия не имеют юридической силы.
“То, что человек с больным воображением себя считает еще на это время каким-то должностным лицом в Конституционном суде — это вопрос не ко мне. С момента издания указа президента господин Тупицкий потерял статус судьи. Никаких юридических последствий его любые распоряжения, приказы, директивы или еще что-то, не будут иметь и не имеют”, — сказал он.
По словам Вениславского, вскоре суд вернется к нормальной работе, поскольку президент объявит о конкурсе на вакантные должности.
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История отстранения Тупицкого
Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля. Он не явился.
29 декабря президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генпрокурора.
КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.
5 января Конституционный суд рассмотрел указ и призвал президента придерживаться требований Конституции.
Несмотря на это 26 февраля президент Зеленский еще на месяц продлил срок отстранения Тупицкого.
- Этим событиям предшествовало скандальное решение КСУ об отмене уголовной ответственности за ложное декларирование и полномочий Нацагентства по предупреждению коррупции.
- Президент сначала выступал за перезагрузку суда и отстранение Тупицкого от должности, а затем подписал незаконный указ о его отстранении